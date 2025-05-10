Можно ли привлечь работника с инвалидностью к сверхурочным работам без его согласия — ответ Гоструда

В условиях военного положения привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочной или ночной работе возможно только при их добровольном согласии.

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В Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, можно ли привлекать работников с инвалидностью к сверхурочной и ночной работе без их согласия во время военного положения.

Согласно статье 172 КЗоТ, привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочной и ночной работе без их согласия не допускается (статьи 55, 63 КЗоТ). В соответствии с ч. 1 статьи 8 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года № 2136-IX, в период действия военного положения не допускается привлечение к ночной работе без согласия: беременных женщин и женщин с ребенком до одного года, а также лиц с инвалидностью, которым такая работа противопоказана по медицинским рекомендациям.

Закон № 2136 имеет приоритет над нормами трудового законодательства и другими законами Украины, регулирующими деятельность в части трудовых отношений, охватываемых этим законом (статья 1 Закона № 2136).

Законом № 2136-IX предусмотрен ряд особенностей регулирования трудовых отношений на время военного положения. Статья 8 — одна из норм, направленных на сохранение определенного уровня защиты для отдельных категорий работников в условиях повышенной нагрузки и возможных изменений в графике работы.

В период действия военного положения статья 8 Закона № 2136-IX вводит особый подход к ночной работе: лица с инвалидностью, которым по медицинским показаниям противопоказана такая работа, не могут быть привлечены к ней без их согласия.

Таким образом, Закон № 2136-IX (на период военного положения) допускает возможность привлечения к ночной работе лиц с инвалидностью, если такая работа им противопоказана — но исключительно при наличии добровольного согласия.

В то же время Закон № 2136 не содержит положений, которые отменяли бы или приостанавливали действие статьи 172 КЗоТ. А требования о получении согласия работников с инвалидностью на привлечение к сверхурочной и ночной работе (независимо от наличия медицинских противопоказаний) не противоречат этому закону.

Следовательно, в условиях военного положения привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочной или ночной работе возможно только при их добровольном согласии.

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