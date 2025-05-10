Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Можно ли привлечь работника с инвалидностью к сверхурочным работам без его согласия — ответ Гоструда

12:59, 10 мая 2025
В условиях военного положения привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочной или ночной работе возможно только при их добровольном согласии.
Можно ли привлечь работника с инвалидностью к сверхурочным работам без его согласия — ответ Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, можно ли привлекать работников с инвалидностью к сверхурочной и ночной работе без их согласия во время военного положения.

Согласно статье 172 КЗоТ, привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочной и ночной работе без их согласия не допускается (статьи 55, 63 КЗоТ). В соответствии с ч. 1 статьи 8 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года № 2136-IX, в период действия военного положения не допускается привлечение к ночной работе без согласия: беременных женщин и женщин с ребенком до одного года, а также лиц с инвалидностью, которым такая работа противопоказана по медицинским рекомендациям.

Закон № 2136 имеет приоритет над нормами трудового законодательства и другими законами Украины, регулирующими деятельность в части трудовых отношений, охватываемых этим законом (статья 1 Закона № 2136).

Законом № 2136-IX предусмотрен ряд особенностей регулирования трудовых отношений на время военного положения. Статья 8 — одна из норм, направленных на сохранение определенного уровня защиты для отдельных категорий работников в условиях повышенной нагрузки и возможных изменений в графике работы.

В период действия военного положения статья 8 Закона № 2136-IX вводит особый подход к ночной работе: лица с инвалидностью, которым по медицинским показаниям противопоказана такая работа, не могут быть привлечены к ней без их согласия.

Таким образом, Закон № 2136-IX (на период военного положения) допускает возможность привлечения к ночной работе лиц с инвалидностью, если такая работа им противопоказана — но исключительно при наличии добровольного согласия.

В то же время Закон № 2136 не содержит положений, которые отменяли бы или приостанавливали действие статьи 172 КЗоТ. А требования о получении согласия работников с инвалидностью на привлечение к сверхурочной и ночной работе (независимо от наличия медицинских противопоказаний) не противоречат этому закону.

Следовательно, в условиях военного положения привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочной или ночной работе возможно только при их добровольном согласии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда инвалидность трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство внесло изменения в порядок продления отсрочки от призыва и направления на ВЛК

Кабмин урегулировал вопросы «автоматичности» продления отсрочки, условия направления на ВЛК и изменил перечень документов для многодетных и лиц, осуществляющих уход.

Должникам станет сложнее продать имущество – Рада рассмотрит законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект, который предусматривает внедрение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества.

Судей смогут командировать бессрочно, разрешат повторное участие кандидатам, провалившим экзамен, и упростят требования к тесту по истории украинской государственности – комитет рекомендовал законопроект

Комитет, очевидно, решил перенести в законопроект о бессрочных командировках судей нормы из другого проекта, который депутаты не смогли включить в повестку дня – относительно отмены требования 75% правильных ответов на тестировании по истории украинской государственности и повторного участия кандидатов, не сдавших экзамен.

Участник процесса швырнул судье в лицо стопку бумаги и атаковал секретаря судебного заседания

Судья попросила Высший совет правосудия защитить ее и отреагировать на инцидент.

Специализация кандидатов на должности судей общих апелляционных судов при предоставлении рекомендации учитываться не будет — ВККС

И криминалисты, и цивилисты будут в одинаковом положении, однако криминалистов гораздо больше.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео