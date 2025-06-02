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Україна у Стамбулі передала РФ список дітей, які були незаконно депортовані

16:42, 2 червня 2025
Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, йдеться про сотні дітей.
Україна у Стамбулі передала РФ список дітей, які були незаконно депортовані
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Українська сторона 2 червня під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській список українських дітей, яких потрібно повернути.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зокрема, він вказав, що йдеться про сотні дітей, яких РФ незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. 

«Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою. Повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів», - вказав він.

Наразі, відмітив керівник ОП, Україна чекає відповіді.

«М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести», - підсумував він.

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