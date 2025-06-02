Рада суддів оголосила конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду — два попередні завершилися провалом

Документи для участі у конкурсі можна подати з 3 червня до 2 липня.

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Рада суддів України 2 червня 2025 року оголосила черговий конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Документи для участі у конкурсі можна подати з 3 червня по 2 липня.

«Попередній конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів також завершився нічим. Конкурс до КСУ – це вже навіть не сюр», – зазначив голова РСУ Богдан Моніч.

Нагадаємо, що 29 травня 2025 року Дорадча група експертів повідомила, що не змогла відібрати достатню кількість кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

До аналогічного висновку Дорадча група експертів за підсумками аналогічного конкурсу дійшла 6 грудня 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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