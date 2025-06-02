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До Великої Палати Верховного Суду обрані судді Надія Стефанів та Анатолій Ємець

16:58, 2 червня 2025
Від кримінальної юрисдикції до ВП ВС обрали суддю ККС ВС Надію Стефанів, від господарської – суддю КГС ВС Анатолія Ємця.
До Великої Палати Верховного Суду обрані судді Надія Стефанів та Анатолій Ємець
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До Великої Палати Верховного Суду обрали двох нових суддів.

Так, на зборах суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду до ВП ВС обрали суддю Надію Стефанів строком на 3 роки. Суддя приступить до виконання своїх повноважень 6 червня 2025 року.

Слід зазначити, що у медіа стосовно Надії Стефанів нещодавно були опубліковані матеріали, які містять суттєві питання стосовно майна судді. Наразі у Верховному Суді не коментували цю інформацію.

Також на зборах Касаційного господарського суду Верховного Суду обрали до складу Великої Палати Верховного Суду Анатолія Ємця.

Нагадаємо, 6 червня закінчується 3-річний строк здійснення повноважень судді Великої Палати ВС Жанни Єленіної, обраної від Касаційного кримінального суду у 2022 році. Рішенням зборів суддів ККС ВС вказану суддю включили до складу Першої судової палати ККС ВС.

Також судді ВС у ККС визначили персональний склад судових палат, постійних колегій суддів та резервних суддів Касаційного кримінального суду у складі ВС і вирішили питання про перерозподіл кримінальних проваджень (справ) та матеріалів, які перебували на розгляді обраної до ВП ВС судді.

Автор: Наталя Мамченко

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Велика Палата Верховного Суду

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