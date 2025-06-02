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Переговоры в Стамбуле 2 июня: опубликован полный текст меморандума, который Украина предала российской стороне

14:58, 2 июня 2025
СМИ публикуют полный текст меморандума, который, как утверждается, украинская делегация передала российской стороне и привезла на переговоры в Турцию.
Переговоры в Стамбуле 2 июня: опубликован полный текст меморандума, который Украина предала российской стороне
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2 июня в Стамбуле проходит следующий раунд переговоров Украины и России. Делегации встретились во дворце Чираган.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер обнародовал полную версию украинского меморандума, переданного России. Первым пунктом в нем полное и безусловное прекращение огня.

Копию документа он распространил на своей странице в соцсети X.

Документ составлен на украинском и английском языках.

Официально он называется «Рамка переговоров между Украиной и Россией» и состоит из 5 частей.

Первый пункт меморандума – полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море «как необходима предпосылка и предпосылка для мирных переговоров».

Следующим шагом предлагается решить гуманитарные вопросы.

Речь идет о безусловном возвращении всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, обмене всех пленных по принципу «всех на всех» и освобождении Россией всех гражданских заложников.

Третьим предложенным Украиной условием является недопущение повторения агрессии.

«Цель переговоров — восстановление устойчивой основы для продолжительного мира и безопасности, а также обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась», — говорится в тексте меморандума.

Следующий пункт — гарантии безопасности и привлечение международного сообщества. Как указано в документе, Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Предполагается, что Москва и Киев пригласят международное сообщество к участию в переговорах и предоставлению гарантий для обеспечения выполнения соглашений.

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