В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны – видео

В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между Украиной и РФ.

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В Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны. Об этом сообщили в МИД Украины и опубликовали видео.

Это второй раунд переговоров между Украиной и РФ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров Украины и России. Встреча делегаций состоится во дворце Чыраган.

Президент Владимир Зеленский определил позиции перед раундом переговоров с РФ 2 июня в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

«Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и продолжительный мир и гарантировать безопасность, — готовим встречу на высшем уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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