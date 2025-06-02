В Киевском городском БТИ с 1 июня изменилась стоимость информационных справок

Киевское городское бюро технической инвентаризации (КГ БТИ) сообщило об обновлении тарифов на предоставление информационных справок, подтверждающих принадлежность регистрации права собственности на объект недвижимости.
Изменения вступили в силу с 1 июня 2025 года.
Актуальные тарифы:
Ранее мы писали, как подписать и загрузить на платформу ЦНАП запрос БТИ – объяснение нотариусам в Киеве.
Кроме того, в Минюсте напомнили, какие документы нужно иметь продавцу недвижимости.
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