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В Киевском городском БТИ с 1 июня изменилась стоимость информационных справок

17:18, 2 июня 2025
С 1 июня выросли тарифы на информационные справки.
В Киевском городском БТИ с 1 июня изменилась стоимость информационных справок
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Киевское городское бюро технической инвентаризации (КГ БТИ) сообщило об обновлении тарифов на предоставление информационных справок, подтверждающих принадлежность регистрации права собственности на объект недвижимости.

Изменения вступили в силу с 1 июня 2025 года.

Актуальные тарифы:

  • 3 рабочих дня — 905,76 грн + доплата за каждого совладельца — 101,24 грн;
  • 1 месяц — 452,88 грн + доплата за каждого совладельца — 50,62 грн.

Ранее мы писали, как подписать и загрузить на платформу ЦНАП запрос БТИ – объяснение нотариусам в Киеве.

Кроме того, в Минюсте напомнили, какие документы нужно иметь продавцу недвижимости.

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Киев нотариус

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