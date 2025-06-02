У Київському міському БТІ з 1 червня змінилася вартість інформаційних довідок

З 1 червня зросли тарифи на інформаційні довідки.

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Київське міське бюро технічної інвентаризації (КМ БТІ) повідомило про оновлення тарифів на надання інформаційних довідок, що підтверджують належність реєстрації права власності на об’єкт нерухомості.

Зміни набули чинності з 1 червня 2025 року.

Актуальні тарифи:

3 робочі дні — 905,76 грн + доплата за кожного співвласника — 101,24 грн;

— 905,76 грн + доплата за кожного співвласника — 101,24 грн; 1 місяць — 452,88 грн + доплата за кожного співвласника — 50,62 грн.

Раніше ми писали, як підписати та завантажити на платформу ЦНАП запит БТІ – пояснення нотаріусам у Києві.

Окрім того, у Мін’юсті нагадали, які документи потрібно мати продавцю нерухомості.

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