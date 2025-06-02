У Київському міському БТІ з 1 червня змінилася вартість інформаційних довідок

Київське міське бюро технічної інвентаризації (КМ БТІ) повідомило про оновлення тарифів на надання інформаційних довідок, що підтверджують належність реєстрації права власності на об’єкт нерухомості.
Зміни набули чинності з 1 червня 2025 року.
Актуальні тарифи:
Раніше ми писали, як підписати та завантажити на платформу ЦНАП запит БТІ – пояснення нотаріусам у Києві.
Окрім того, у Мін’юсті нагадали, які документи потрібно мати продавцю нерухомості.
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