На область та Київ йде негода: синоптики попереджають про грози, град і шквали 3 червня

Вдень прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями можливі град і шквали до 20 м/с.

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У вівторок, 3 червня, погода в Києві та області буде нестійкою. За прогнозом синоптиків Українському гідрометеорологічного центру, очікується мінлива хмарність. Вночі – без опадів, однак удень по області прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями можливі град і шквали вітру до 15–20 м/с.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 13–18°, вдень підніметься до 24–29°.

У столиці вночі очікується 15–17°, вдень — 26–28° тепла.

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