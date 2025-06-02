Велика Британія перейде до режиму «бойової готовності», — Кір Стармер

Кір Стармер підкреслив, що Британія перейде до стану «бойової готовності», оскільки загрози зростають, а у світі посилюється нестабільність.

Фото: nytimes.com

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що планується значного посилити оборонної здатності Сполученого Королівства та інвестування мільярдів фунтів стерлінгів у ядерну та іншу зброю у межах нової військової стратегії в умовах більш небезпечного світу. Про це повідомило видання New York Times.

Стармер підкреслив, що Британія перейде до стану «бойової готовності», оскільки загрози зростають, а у світі посилюється нестабільність. Прем'єр-міністр означив три головні цілі перегляду оборонних витрат: Велика Британія має стати «готовою до бойових дій», посилити свій внесок у НАТО і впровадити інновації в «темпі воєнного часу».

«Якщо ви хочете запобігти конфлікту, то найкращий спосіб зробити це - підготуватися до конфлікту», - заявив Кір Стармер.

«Коли нам безпосередньо загрожують держави з передовими збройними силами, найефективніший спосіб їх стримувати – це бути готовим та показати їм, що ми готові забезпечити мир через силу», – цитує його слова Independent.

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