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Великобритания перейдет в состояние «боевой готовности», — Кир Стармер

14:36, 2 июня 2025
Кир Стармер подчеркнул, что Британия перейдет в состояние «боевой готовности», поскольку угрозы растут, а в мире усиливается нестабильность.
Великобритания перейдет в состояние «боевой готовности», — Кир Стармер
Фото: nytimes.com
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что планируется значительное усиление обороноспособности Соединенного Королевства и инвестирование миллиардов фунтов стерлингов в ядерное и другое вооружение в рамках новой военной стратегии в условиях все более опасного мира. Об этом сообщило издание New York Times.

Стармер отметил, что Британия перейдет в состояние «боевой готовности», так как угрозы нарастают, а международная нестабильность усиливается.

Премьер-министр обозначил три главные цели пересмотра оборонных расходов:

  • Великобритания должна стать «готовой к боевым действиям»;
  • усилить свой вклад в НАТО;
  • внедрять инновации в «темпе военного времени».

«Если вы хотите предотвратить конфликт, то лучший способ сделать это — подготовиться к конфликту», — заявил Кир Стармер.

«Когда нам непосредственно угрожают государства с передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживать – это быть готовым и показать им, что мы готовы обеспечить мир через силу», — цитирует его слова Independent.

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Великобритания

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