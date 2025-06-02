Великобритания перейдет в состояние «боевой готовности», — Кир Стармер

Кир Стармер подчеркнул, что Британия перейдет в состояние «боевой готовности», поскольку угрозы растут, а в мире усиливается нестабильность.

Фото: nytimes.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что планируется значительное усиление обороноспособности Соединенного Королевства и инвестирование миллиардов фунтов стерлингов в ядерное и другое вооружение в рамках новой военной стратегии в условиях все более опасного мира. Об этом сообщило издание New York Times.

Стармер отметил, что Британия перейдет в состояние «боевой готовности», так как угрозы нарастают, а международная нестабильность усиливается.

Премьер-министр обозначил три главные цели пересмотра оборонных расходов:

Великобритания должна стать «готовой к боевым действиям»;

усилить свой вклад в НАТО;

внедрять инновации в «темпе военного времени».

«Если вы хотите предотвратить конфликт, то лучший способ сделать это — подготовиться к конфликту», — заявил Кир Стармер.

«Когда нам непосредственно угрожают государства с передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживать – это быть готовым и показать им, что мы готовы обеспечить мир через силу», — цитирует его слова Independent.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.