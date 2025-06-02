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Стало известно, можно ли пенсионеру стать на учет в службе занятости и получать пособие по безработице

16:24, 2 июня 2025
Полноценно стать на учет и обрести статус безработного могут украинцы, получающие пенсию по инвалидности, но еще не достигшие пенсионного возраста.
Стало известно, можно ли пенсионеру стать на учет в службе занятости и получать пособие по безработице
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Люди, получающие пенсию по возрасту, не имеют права регистрироваться как безработные и получать пособие по безработице, ведь у них уже есть социальная защита и доход, напоминает Полтавский центр занятости.

Статус безработного могут получить трудоспособные лица к назначению пенсии, не имеющие дохода из-за отсутствия работы и готовые работать, а также лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста, определенного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получающие пенсию по инвалидности или социальной помощи.

В то же время пенсионеры по возрасту могут обращаться в службу занятости за информационно-консультационными услугами, просматривать вакансии и получать консультации по трудовому законодательству.

Исключение составляют лица с инвалидностью, еще не достигшие пенсионного возраста – они могут становиться на учет в службе занятости и пользоваться ее услугами.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года действует закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства», разрешающий досрочный выход на пенсию. Согласно изменениям, лица, потерявшие работу за 1-1,5 года до пенсионного возраста из-за сокращения штата или ликвидации предприятия и имеющих необходимый страховой стаж, могут оформить пенсию раньше, если после регистрации в службе занятости не нашлось подходящих вакансий или работа не подходит по состоянию здоровья.

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