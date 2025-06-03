Налоговая разъяснила, кто и когда обязан выдавать фискальный чек при торговле в интернете

В налоговой подчеркнули, что в большинстве случаев применение РРО является обязательным.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области объяснило, кто и когда обязан выдавать фискальный чек при торговле в интернете.

Основным документом, который регулирует применение регистраторов расчетных операций, является Закон Украины №265/95-ВР «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон № 265). Установление исключений по неприменению РРО другими законами, кроме Налогового кодекса Украины (НКУ), не допускается.

Согласно п. 2 ст. 3 Закона №265, субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции, в том числе через Интернет, обязаны предоставить покупателю расчетный документ установленной формы и содержания (фискальный чек) в бумажной или электронной форме. Это касается не только наличных расчетов, но и расчетов с использованием платежных карт, мобильных сервисов или интернет-банкинга.

Обязанность применять РРО/ПРРО возникает не только в момент передачи товара, а с момента проведения расчетной операции, если она связана с хозяйственной деятельностью (п. 1 ст. 3 Закона № 265).

Обращаем внимание, что обязанность применять РРО / ПРРО на общих основаниях с 01.01.2022 не распространяется только на физических лиц – предпринимателей плательщиков единого налога I группы (п. 296.10 ст. 296 НКУ).

Особенности для интернет-торговли

Закон Украины от 03 сентября 2015 года № 675-VIII «Об электронной коммерции» (далее – Закон № 675) определяет продажу товаров дистанционным способом (подп. 14 п. 1 ст. 3), что включает электронные сделки без физического ознакомления с товаром.

В то же время, согласно разъяснению Национального банка Украины (письмо от 28.11.2019 № 57-0007/62082), квитанция, полученная при расчете с использованием электронного платежного средства (ЭПС), не является расчетным документом в понимании Закона № 265 и не подтверждает факт продажи товара (получения услуги), а лишь подтверждает инициирование перевода средств с счета держателя ЭПС.

Если покупатель оплачивает товар или услугу через платежную систему (например, с помощью банковской карты через интернет), то банк или платежный сервис, который проводит эту операцию, не является продавцом и не выдает чек. В таком случае:

плательщиком является сам покупатель — владелец платежной карты;

получателем средств является тот, кто предоставляет товар или услугу — например, интернет-магазин, предприятие, физическое лицо.

Поэтому, если товар или услуга продается через интернет и оплата была проведена с использованием платежной карты, именно продавец обязан применить РРО/ПРРО и выдать фискальный чек покупателю. Это обязательное требование законодательства — независимо от того, какая платежная система была использована.

Субъект хозяйствования всегда должен определить, где именно происходит расчет с покупателем. Если это невозможно, например, когда покупатель получает электронный товар — такую как программу, электронную книгу, справку, оценку или другой файл исключительно онлайн, — тогда использовать РРО не требуется.

Но если товар или услуга передаются физически (например, товар доставляется курьером или услуга предоставляется лично), то предприниматель обязан применять РРО и выдавать покупателю фискальный чек.

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