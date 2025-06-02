Глава ВАКС Вера Михайленко заявила, что ярлыки «коррупционер» и «предатель» – это «пуля в сторону справедливости», а «правосудие – это не о победе добра над злом»

После пресс-релиза ГБР председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко заявила, что в Украине существует негативное явление навешивания ярлыков следователями, адвокатами, журналистами и активистами, из-за чего «гибнет вера в беспристрастный суд».

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После того как Государственное бюро расследований опубликовало пресс-релиз, в котором указало, что один из фигурантов уголовного производства якобы «договорился с неназванным судьей ВАКС», председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко осудила навешивание ярлыков на судей со стороны следователей, адвокатов, журналистов и активистов.

По ее словам, «ярлыки убивают справедливость», а «шаблонное мышление разрушает правосудие».

Так, она отметила, что каждый ярлык «предатель», «коррупционер», «продажный», «отмазали», «договорились» – это «пуля в сторону справедливости».

«Вместо того чтобы внимательно прочитать судебное решение, мы опираемся на пост в Facebook или эмоциональный сюжет на телевидении. Вместо того чтобы разобраться, какие доказательства были в деле, мы ищем, кто чей кум. Так начинается самосуд – не в зале суда, а в сознании общества. Судей судят раньше, чем они успевают принять решение. Задержанным и подозреваемым сразу «назначают» приговор, не дожидаясь рассмотрения дела. И каждый, кто пытается сказать «давайте разберемся», автоматически получает новый ярлык – «прикрывает».

В правосудии ярлыки опасны еще и потому, что они меняют саму суть доверия. Закон требует взвешенности, беспристрастности, доказательств. А ярлыки этого не требуют – им достаточно общего подозрения или громкого обвинения. Они отравляют дело еще до его завершения. Они формируют ожидания «правильного решения», и если оно не совпадает с эмоциональной правдой толпы – обвиняется суд», – указала Вера Михайленко.

«Опасность ярлыков в том, что они превращают справедливость в спектакль. И если решение не нравится зрителям – суд подозревают в сговоре. Тогда следователь, который не собрал надлежащих доказательств, или адвокат, которому нечем опровергать версию обвинения, могут переложить вину на судью, журналист – получить просмотры, а активист – лайки. Но в этом спектакле гибнет самое ценное – вера в беспристрастный суд», – отметила она.

Председатель ВАКС подчеркнула, что «правосудие – это не о победе добра над злом». Поскольку решение «принимается не сердцем и не социологией, а законом», поэтому ярлыки здесь особенно губительны.

Итак, по ее мнению, чтобы сохранить правосудие – нужно научиться сдерживать себя.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд поздно вечером 30 мая 2025 года обнародовал заявление, в котором сообщил о давлении и попытке дискредитации деятельности суда со стороны Государственного бюро расследований.

Автор: Наталя Мамченко

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