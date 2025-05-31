Высший антикоррупционный суд сообщил о давлении со стороны Государственного бюро расследований

В ВАКС говорят о попытке дискредитации суда по делу бывшего заместителя председателя ВХСУ.

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Высший антикоррупционный суд поздно вечером 30 мая 2025 года опубликовал заявление, в котором сообщил о давлении и попытке дискредитации деятельности суда со стороны Государственного бюро расследований.

«На официальной веб-странице Государственного бюро расследований опубликовано утверждение о судье Высшего антикоррупционного суда, которое по своему содержанию является попыткой дискредитации и расценивается как форма давления на суд.

Призываем ГБР воздержаться от необоснованных публичных утверждений и действовать исключительно в пределах и способом, предусмотренным действующим законодательством», - говорится в сообщении Антикоррупционного суда.

Напомним, что вечером 30 мая ГБР сообщило об очередном задержании бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

В ГБР отметили, что Артур Емельянов якобы договорился с неназванным судьей ВАКС о возвращении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей в связи с неподсудностью дела бывшего судьи ВХСУ юрисдикции ВАКС.

После этого Печерский райсуд Киева сменил Артуру Емельянову меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Артур Емельянов является фигурантом уголовного производства, расследуемого по ч. 2 ст. 111-2 Уголовного кодекса (Пособничество государству-агрессору), которое предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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