ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова

Перед этим Печерский районный суд Киева принял решение об изменении ему меры пресечения по содержанию под стражей на личное обязательство.

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Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда, который после смены меры пресечения планировал скрыться из Украины. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что фигурант был задержан в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.

«По данным следствия, фигурант, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины, который, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, признав его неподсудным ВАКС.

Далее экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд города Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это дало ему возможность попытаться избежать уголовной ответственности и покинуть территорию Украины», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР задержали бывшего заместителя председателя суда сразу после смены меры пресечения.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

В ГБР напомнили, что он является фигурантом уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Содействие государству-агрессору), что предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В Госбюро расследований не называют фамилию фигуранта, но, по данным СМИ, речь идет об Артуре Емельянове.

Ранее сообщалось, что АП ВАКС сменила меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову.

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