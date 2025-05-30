ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова

Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда, который после смены меры пресечения планировал скрыться из Украины. Об этом сообщает ГБР.
Указывается, что фигурант был задержан в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.
«По данным следствия, фигурант, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины, который, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, признав его неподсудным ВАКС.
Далее экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд города Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это дало ему возможность попытаться избежать уголовной ответственности и покинуть территорию Украины», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГБР задержали бывшего заместителя председателя суда сразу после смены меры пресечения.
На данный момент продолжается досудебное расследование.
В ГБР напомнили, что он является фигурантом уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Содействие государству-агрессору), что предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
В Госбюро расследований не называют фамилию фигуранта, но, по данным СМИ, речь идет об Артуре Емельянове.
Ранее сообщалось, что АП ВАКС сменила меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.