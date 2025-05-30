ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова

Перед цим Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

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Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду, який після зміни запобіжного заходу планував втекти з України. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що фігуранта було затримано в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

«За даними слідства, фігурант, використовуючи свої зв’язки в судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України, який, всупереч попередній правовій позиції, повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС.

Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України», — йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР затримали колишнього заступника голови суду одразу після зміни запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування.

У ДБР нагадали, що він є фігурантом кримінального провадження , яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У Держбюро розслідувань не називають прізвище фігуранта, але, за даними ЗМІ, йдеться про Артура Ємельянова.

Раніше повідомлялося, що АП ВАКС змінила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову.

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