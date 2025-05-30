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Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Гремом і Блюменталем: обговорили санкції та тиск на Росію

20:17, 30 травня 2025
Президент подякував сенаторам за підтримку двопартійного законопроекту про санкції та обговорив додаткові заходи тиску на Росію для досягнення миру.
Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Гремом і Блюменталем: обговорили санкції та тиск на Росію
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вони є авторами законопроекту, що передбачає нові санкції проти Росії. Законодавці пропонують ввести 500-відсотковий тариф на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші товари, фактично ізолюючи Росію та перетворюючи її на «торгівельний острів».

Глава держави висловив подяку сенаторам за те, що вони прибули в Україну в період, коли найбільше потрібна координація зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія щодня завдає ударів по українських містах та селах, відмовляється від усіх пропозицій щодо припинення вогню, і тому додатковий тиск на Кремль є необхідним.

«Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню.

Тому додатковий тиск потрібен. І я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом.

Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. Саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир», — наголосив Президент.

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США рф санкції Україна війна Володимир Зеленський

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