США готують 500% тариф на товари країн, що купують російську нафту – більшість Сенату підтримує жорсткі санкції проти РФ

За даними Ліндсі Грема, 81 сенатор із 100 схвалили жорсткі санкції проти Кремля.

Фото: betterworldcampaign.org

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Законопроєкт про посилені санкції проти Росії отримав підтримку 81 сенатора зі 100 у Сенаті США. Про це заявили автори ініціативи — сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ).

Запропоновані санкції передбачають їх запровадження у разі, якщо Росія відмовиться брати участь у добросовісних мирних переговорах з Україною або розпочне нові агресивні дії, зокрема повторне вторгнення після переговорів.

Законодавці пропонують ввести 500-відсотковий тариф на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші товари, фактично ізолюючи Росію та перетворюючи її на «торгівельний острів».

«Одним із ключових завдань є притягнути Китай до відповідальності за підтримку військової машини путіна, [який робить це] шляхом купівлі дешевої російської нафти у «тіньового флоту». Без економічної підтримки Китаю військова машина путіна зупиниться», — зазначили автори законопроєкту.

Ліндсі Грем повідомив, що обговорював це питання з послом Китаю у США, який підтвердив, що позиція Пекіна полягає у досягненні миру через діалог.

«Переважна більшість Сенату США вважає, що путін уникає реальних переговорів, оскільки вважає, що із часом США та наші союзники зламаються. Це був би серйозний прорахунок, який міг би вплинути на Китай та інші країни, що продовжують підтримувати економіку путіна, що базується на нафті. Президент Трамп має рацію: час покласти край цьому кровопролиттю», — написав сенатор.

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