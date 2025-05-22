Міністри фінансів країн G7 домовилися підтримувати Україну, але поки не погодили фінальну заяву

Робота на спільною заявою, в якій планується згадати підтримку України, триває.

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Міністри фінансів країн «Великої сімки» домовилися продовжувати підтримувати Україну. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля на полях саміту G7 в Канаді.

«Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишатиметься незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7», – сказав Клінгбайл в гірському селі Банф.

Однак поки що група, до складу якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представлений Європейський Союз, не узгодила остаточну заяву, яка б формалізувала зобов'язання, згадані Клінгбайлем.

Переговори перед самітом були оточені невизначеністю, зокрема щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку Києва.

«Ми інтенсивно працюємо над цим — є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити», — сказав Клінгбайл про заяву. «Але я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо цього», додав він.

Раніше керівник німецького фінансового відомства провів окремі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом , міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими європейськими колегами.

Автор: Наталя Мамченко

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