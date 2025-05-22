Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддерживать Украину, но пока не согласовали итоговое заявление

Работа над совместным заявлением, в котором планируется упомянуть поддержку Украины, продолжается.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились продолжать поддерживать Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Германии Ларса Клингбайля на полях саммита G7 в Канаде.

«Стало ясно, что в формате G7 поддержка останется неизменной, и Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7», — сказал Клингбайль в горном поселке Банф.

Однако группа, в которую входят США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представленный Европейский Союз, пока не согласовала окончательное заявление, которое бы формализовало обязательства, упомянутые Клингбайлем.

Переговоры перед саммитом сопровождались неопределенностью, в частности, относительно того, сохранят ли США при президенте Дональде Трампе свою поддержку Киева.

«Мы интенсивно работаем над этим — осталось несколько моментов, которые нужно урегулировать», — сказал Клингбайль о заявлении. «Но я осторожно оптимистичен в отношении того, что мы этого добьемся», — добавил он.

Ранее глава немецкого финансового ведомства провел отдельные встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими европейскими коллегами.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.