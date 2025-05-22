В Минобороны ответили, является ли приказ по строевой части основанием для получения статуса УБД

Приказы по строевой части не могут быть основанием для выдачи такой справки.

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В Министерстве обороны указали, что приказ по строевой части не может быть основанием для выдачи справки на получение военнослужащим статуса участника боевых действий (УБД), поскольку привлечение личного состава к мероприятиям по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины приказами по строевой части не предусмотрено.

Для предоставления статуса УБД военнослужащему, который принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, командир воинской части или органа военного управления в течение 30 календарных дней со дня участия военнослужащего в выполнении боевых (служебных) задач обязан подать на рассмотрение комиссии соответствующую справку.

Справка выдается на основании не менее одного из следующих документов:

боевое донесение

журнал боевых действий (оперативных задач)

вахтенный журнал

полетный лист

книга службы

приказ о привлечении к соответствующим мероприятиям

сведения о выполнении разведывательных мероприятий

справка об обстоятельствах получения травмы (рана, контузия, увечье).

Важно, чтобы в разделе справки «нахождение в районах ведения боевых действий» обязательно были указаны конкретные области, районы, населенные пункты, где военнослужащий выполнял служебные или боевые задачи. Это необходимо для проверки их соответствия районам военных (боевых) действий согласно приказам Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

В то же время приказы по строевой части (приказы командиров воинских частей или руководителей органов военного управления, в том числе временно созданных) не могут быть основанием для выдачи такой справки. Указанные приказы регулируют исключительно кадровые и административные вопросы, в частности:

зачисление/исключение военнослужащих в/из списков части

• продление срока военной службы или контракта

• назначение, перемещение или освобождение от должности

• присвоение или лишение воинского звания

• учет времени пребывания на лечении

• изменение персональных учетных данных

• убытие в командировку, отпуск, на учебу и т. п.

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