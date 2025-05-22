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У Міноборони відповіли, чи є наказ по стройовій частині підставою для отримання статусу УБД

15:15, 22 травня 2025
Накази по стройовій частині не можуть бути підставою для видачі такої довідки.
У Міноборони відповіли, чи є наказ по стройовій частині підставою для отримання статусу УБД
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У Міністерстві оборони вказали, що наказ по стройовій частині не може бути підставою для видачі довідки для отримання військовослужбовцем статусу учасника бойових дій (УБД), адже залучення особового складу до заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України наказами по стройовій частині не передбачене.

Для надання статусу УБД військовослужбовцю, який брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, командир військової частини або органу військового управління протягом 30 календарних днів з дня участі військовослужбовця у виконанні бойових (службових) завдань зобов’язаний подати на розгляд комісії відповідну довідку. 

Довідка видається на підставі не менш як одного з таких документів:

  • бойове донесення
  • журнал бойових дій (оперативних завдань)
  • вахтовий журнал
  • польотний лист
  • книга служби
  • наказ про залучення до відповідних заходів
  • відомості про виконання розвідувальних заходів
  • довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Важливо, що у розділі довідки «перебування в районах ведення бойових дій» обов’язково мають бути зазначені конкретні області, райони, населені пункти, де військовослужбовець виконував службові або бойові завдання. Це необхідно для перевірки відповідності їх районам воєнних (бойових) дій відповідно до наказів Головнокомандувача Збройних Сил України.

Водночас накази по стройовій частині (накази командирів військових частин або керівників органів військового управління, у тому числі й тимчасово створених) не можуть бути підставою для видачі такої довідки. Зазначені накази регулюють виключно кадрові та адміністративні питання, зокрема:

  • зарахування/виключення військовослужбовців до/зі списків частини
  • продовження строку військової служби чи контракту
  • призначення, переміщення або звільнення з посад
  • присвоєння або позбавлення військового звання
  • облік часу перебування на лікуванні
  • зміни персональних облікових даних
  • вибуття у відрядження, відпустку, на навчання тощо.

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армія Міноборони УБД

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