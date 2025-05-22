На Подолі качка з малечею, а на Харківській бобер вийшли в люди – відео

На Подолі вулицями гуляла матуся з каченятами, а неподалік Харківської – бобер.

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На київському Подолі помітили незвичних перехожих — вулицею неспішно прогулювалася качка разом із виводком пухнастих каченят. Відео прогулянки показали в мережі.

На кадрах видно, як пернате сімейство впевнено перетинає пішохідну зону, не звертаючи уваги на перехожих. Очевидці допомагали качці з малюками орієнтуватися у міському середовищі, аби ті безпечно дісталися водойми чи затишного місця.

Водночас на лівому березі Києва, неподалік Харківської, також зафіксували появу диких тварин — там бігає бобер.

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