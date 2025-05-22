Чи готові США накласти санкції на РФ: стали відомі деталі розмови Трампа з європейськими лідерами

Дональд Трамп приватно у телефонній розмові заявив європейським лідерам, що Путін не готовий покласти край війні в Україні — WSJ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час телефонної розмови в понеділок президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що Путін не має наміру припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає, повідомляє The Wall Street Journal.

Як зауважує видання, «це визнання було тим, що європейські лідери давно вірили про путіна, але вони вперше почули це від Трампа». Це також суперечило тому, що Трамп часто говорив публічно, що він вірить, що путін щиро хоче миру.

У телефонній розмові брали участь Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні та Урсула фон дер Ляєн. Це було частково "кульмінацією європейського дипломатичного наступу, розпочатого приблизно 10 днів тому" з метою змусити Трампа чинити тиск на Путіна, пише WSJ.

Хоча врешті-решт ці зусилля не призвели до того, що Трамп запровадив додаткові санкції, європейці побачили в цьому і позитивний бік. Зазначається, що цей процес допоміг усім, включно з Трампом, зрозуміти позицію Путіна — на цьому етапі він не готовий припинити війну. А європейцям це допомогло усвідомити, що тепер підтримка України переважно залежить від них.

За словами джерел видання WSJ, європейці не вірять, що адміністрація Трампа припинить експорт зброї в Україну, поки за нього платитиме Європа або Київ.

У неділю Трамп під час розмови з європейськими лідерами, зокрема Макроном, Меркель, Мелоні та Стармером, дав зрозуміти, що направить держсекретаря Марко Рубіо та спеціального посланця Кіта Келлога на переговори, які, як очікується, відбудуться у Ватикані.

За словами одного з учасників розмови, Трамп, схоже, не дав чітких обіцянок щодо ролі США.

Деякі європейські лідери, які брали участь у телефонній розмові, наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має стати безумовне припинення вогню. Але Трамп знову заперечив, заявивши, що йому не подобається термін «безумовне».

Він сказав, що ніколи не використовував цей термін, хоча вжив його, закликаючи до 30-денного припинення вогню у своєму пості на платформі Truth Social 8 травня. Зрештою європейці погодилися відмовитися від своєї вимоги.

WSJ пише, що дипломатичний наступ Європи, спрямований на те, щоб змусити Трампа чинити тиск на Росію, посилився, коли на початку цього місяця до влади прийшов канцлер Німеччини Мерц.

Мерц готовий активніше протистояти Путіну, ніж його попередник Олаф Шольц. Що ще важливіше, коаліція Мерца допомогла внести поправки до Конституції Німеччини, які дають країні значно більшу свободу у запозиченні коштів на військові потреби та підтримку України.

Коли Трамп спілкувався у неділю з європейськими лідерами перед телефонною розмовою з Путіним, він дав зрозуміти, що США можуть приєднатися до Європи у санкціях проти експорту російських енергоресурсів і банківських операцій.

У тій розмові проявився типовий для Трампа стиль імпровізації, в якому він змішував похвалу й критику європейських лідерів. Він похвалив Мерца за його чудову англійську. «Він мені подобається ще більше з вашим німецьким акцентом», — сказав він, за словами одного з учасників розмови, зазначає WSJ.

Повідомляється, що в інший момент Трамп відхилився від теми й виступив із різкою критикою міграційної політики Європи. Трамп заявив, що неконтрольована міграція веде їхні країни «на межу краху».

Макрон, який має найдовші стосунки з Трампом, попросив його припинити. «Ти не можеш ображати наші країни, Дональде», — сказав Макрон, за словами особи, присутньої при розмові.

За даними WSJ, загалом тон розмови був позитивним, за словами людей, знайомих з її змістом. У деяких склалося враження, що Трамп може підтримати нові санкції, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Але ці надії були розбиті наступного дня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.