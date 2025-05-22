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Готовы ли США наложить санкции на РФ: стали известны детали разговора Трампа с европейскими лидерами

12:20, 22 мая 2025
Дональд Трамп частно в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что Путин не готов покончить с войной в Украине — WSJ.
Готовы ли США наложить санкции на РФ: стали известны детали разговора Трампа с европейскими лидерами
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В ходе телефонного разговора в понедельник президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что Путин не намерен прекращать войну в Украине, потому что считает, что он побеждает, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, «это признание было тем, что европейские лидеры давно верили о путине, но они впервые услышали это от Трампа». Это также противоречило тому, что Трамп часто говорил публично, что он верит, что пути искренне хочет мира.

В телефонном разговоре участвовали Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Урсула фон дер Ляйен. Это было отчасти "кульминацией европейского дипломатического наступления, начатого примерно 10 дней назад" с целью заставить Трампа оказать давление на Путина, пишет WSJ.

Хотя в конечном итоге эти усилия не привели к тому, что Трамп ввел дополнительные санкции, европейцы увидели в этом и положительную сторону. Отмечается, что тот процесс помог всем, включая Трампа, понять позицию Путина — на данном этапе он не готов прекратить войну. А европейцам это помогло осознать, что теперь поддержка Украины в основном зависит от них.

По словам источников издания WSJ, европейцы не верят, что администрация Трампа прекратит экспорт оружия в Украину, пока за него будут платить Европа или Киев.

В воскресенье Трамп в разговоре с европейскими лидерами, в том числе Макроном, Меркель, Мелони и Стармером, дал понять, что направит госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога на переговоры, которые, как ожидается, состоятся в Ватикане.

По словам одного из участников разговора, Трамп, похоже, не стал давать четких обещаний относительно роли США.

Некоторые европейские лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловное».

Он сказал, что никогда не использовал этот термин, хотя употребил его, призывая к 30-дневному прекращению огня в своем посте на платформе Truth Social 8 мая. В конце концов европейцы согласились отказаться от своего требования.

WSJ пишет, что дипломатическое наступление Европы, направленное на то, чтобы заставить Трампа оказать давление на Россию, усилилось, когда в начале этого месяца к власти пришел канцлер Германии Мерц.

Мерц готов активнее противостоять Путину, нежели предшественник Олаф Шольц. Что еще более важно, коалиция Мерца помогла внести поправки в конституцию Германии, которые дают стране гораздо большую свободу в заимствовании средств на военные нужды и поддержку Украины

Когда Трамп общался в воскресенье с европейскими лидерами перед телефонным разговором с Путиным, то дал понять, что США могут присоединиться к Европе в санкциях против экспорта российских энергоресурсов и банковских операций.

В том разговоре проявился характерный для Трампа стиль импровизации, в котором он смешивал похвалу и критику европейских лидеров. Он похвалил Мерца за его прекрасный английский. «Мне он нравится еще больше с вашим немецким акцентом», — сказал он, по словам одного из участников разговора, отмечает WSJ.

Сообщается, что в другой момент Трамп отклонился от темы и выступил с резкой критикой миграционной политики Европы. Трамп заявил, что неконтролируемая миграция приводит их страны «на грань краха».

Макрон, который имеет самые длительные отношения с Трампом, попросил его прекратить. «Ты не можешь оскорблять наши страны, Дональд», — сказал Макрон, по словам человека, присутствовавшего при разговоре.

По данным WSJ, в целом тон разговора был позитивным, по словам людей, знакомых с его содержанием. У некоторых сложилось впечатление, что Трамп может поддержать новые санкции, если Путин не согласится на прекращение огня. Но эти надежды были разбиты на следующий день.

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США рф санкции Европа Украина Дональд Трамп война

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