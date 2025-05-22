На Подоле утка с малышами, а на Харьковской бобер вышли в люди – видео

На Подоле по улицам гуляла мама с утятами, а неподалеку Харьковской – бобер.

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На киевском Подоле заметили необычных прохожих - по улице неспешно прогуливалась утка вместе с выводком пушистых утят. Видео прогулки показали в сети.

На кадрах видно, как пернатое семейство уверенно пересекает пешеходную зону, не обращая внимания на прохожих. Очевидцы помогали утке с малышами ориентироваться в городской среде, чтобы те безопасно добрались до водоема или укромного места.

В то же время на левом берегу Киева, недалеко от Харьковской, также зафиксировали появление диких животных - там бегает бобер.

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