США готовят 500% тариф на товары стран, покупающих российскую нефть – большинство Сената поддерживает жесткие санкции против РФ

По данным Линдси Грэма, 81 сенатор из 100 одобрили жесткие санкции против Кремля.

Фото: betterworldcampaign.org

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Законопроект об усиленных санкциях против России получил поддержку 81 сенатора из 100 в Сенате США. Об этом заявили авторы инициативы - сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

Предложенные санкции предусматривают их введение в случае, если Россия откажется участвовать в добросовестных мирных переговорах с Украиной или начнет новые агрессивные действия, в частности повторное вторжение после переговоров.

Законодатели предлагают ввести 500-процентный тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары, фактически изолируя Россию и превращая ее в «торговый остров».

«Одной из ключевых задач является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина, [который делает это] путем покупки дешевой российской нефти у «теневого флота». Без экономической поддержки Китая военная машина путина остановится», - отметили авторы законопроекта.

Линдси Грэм сообщил, что обсуждал этот вопрос с послом Китая в США, который подтвердил, что позиция Пекина заключается в достижении мира через диалог.

«Подавляющее большинство Сената США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это был бы серьезный просчет, который мог бы повлиять на Китай и другие страны, продолжающие поддерживать экономику путина, основанную на нефти. Президент Трамп прав: время положить конец этому кровопролитию», - написал сенатор.

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