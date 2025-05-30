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Зеленский встретился с американскими сенаторами Грэмом и Блюменталем: обсудили санкции и давление на Россию

20:17, 30 мая 2025
Президент поблагодарил сенаторов за поддержку двухпартийного законопроекта о санкциях и обсудил дополнительные меры давления на Россию для достижения мира.
Зеленский встретился с американскими сенаторами Грэмом и Блюменталем: обсудили санкции и давление на Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Они являются авторами законопроекта, который предусматривает новые санкции против России. Законодатели предлагают ввести 500-процентный тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары, фактически изолируя Россию и превращая ее в «торговый остров».

Глава государства выразил благодарность сенаторам за то, что они прибыли в Украину в период, когда наиболее важна координация усилий для достижения справедливого и длительного мира.

Владимир Зеленский отметил, что Россия ежедневно наносит удары по украинским городам и селам, отказывается от всех предложений по прекращению огня, и поэтому дополнительное давление на Кремль необходимо.

«Мы одинаково понимаем, что Россия пытается превратить дипломатию в посмешище: прикрывается переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений о прекращении огня.

Поэтому дополнительное давление необходимо. И я благодарен за инициативу — двупартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые мы можем применить, чтобы заставить Россию идти к миру. Будем продолжать работать над этим вместе.

Спасибо за сильную двупартийную поддержку и за лидерство в защите жизни. Именно реальное вовлечение Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир», — подчеркнул Президент.

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США рф санкции Украина война Владимир Зеленский

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