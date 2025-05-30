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Microsoft окончательно уходит с рынка России — детали

20:10, 30 мая 2025
Дочерняя структура компании готовится подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы.
Microsoft окончательно уходит с рынка России — детали
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Американская корпорация Microsoft решила окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщает The Moscow Times.

Дочерняя структура компании ООО Майкрософт Рус, кредитором которой является Газпромбанк, готовится подать заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.

Указывается, что причиной обращения в суд стал иск Газпромбанка о взыскании 90,9 млн рублей (1,14 млн долларов) по контракту на техническую поддержку, который действовал с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года.

Банк обвиняет Майкрософт Рус в невыполнении обязательств, хотя оплата была получена полностью.

В апреле суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с компании около 949 тыс. долларов, включая неосновательное обогащение и проценты. Также предусмотрено начисление дополнительных процентов до полного погашения долга.

Хотя Microsoft начала сокращать присутствие в России после начала войны в Украине весной 2022 года, юридическая компания оставалась в стране до конца 2024 года.

Только в начале 2025 года были закрыты 13 филиалов в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток.

По официальной отчетности операционная активность компании резко упала: выручка с 6,9 млрд рублей (86 млн долларов) в 2021 году снизилась до 161,6 млн рублей (2 млн долларов) в 2024 году. При этом компания все еще показывает чистую прибыль — 174,1 млн рублей (2,2 млн долларов).

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рф Microsoft

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