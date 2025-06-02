Комитет рекомендовал изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия владельца реализовать имущество, принадлежащее лицам, связанным с РФ

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, который возглавляет Анастасия Радина, рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13268 Президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» относительно справедливого использования арестованных активов РФ и ее резидентов для защиты национальных интересов Украины.
Как отмечает Офис Президента в пояснительной записке, в управлении Нацагентства (АРМА) находится ряд арестованных активов РФ и ее резидентов, которые на данный момент закон не позволяет надлежащим образом реализовать без согласия их собственников, получение которого в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины является неприемлемым.
Учитывая изложенное, существует насущная потребность в совершенствовании правового регулирования управления арестованными активами граждан РФ и ее резидентов.
Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 20 и 21 Закона, которыми устанавливается, что движимое имущество может быть передано для реализации без согласия собственника по решению следственного судьи, суда в случае принадлежности такого имущества:
Аналогичные положения также предусмотрены для недвижимого имущества, которое может по решению следственного судьи, суда быть передано для реализации без согласия собственника такого имущества до вынесения обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, или другого судебного решения, вступившего в законную силу, которое является основанием для применения специальной конфискации в соответствии с УПК, или судебного решения, вступившего в законную силу, о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства.
Также законопроект предоставляет возможность управляющему активами в виде доли в уставном (складочном или паевом) капитале или акций, паев при осуществлении полномочий собственника таких активов в органах управления соответствующего юридического лица не согласовывать с собственником такого актива свои действия по управлению им, если такой актив прямо или косвенно принадлежит:
Кроме того, для обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины предлагается ввести нормы относительно установления «моратория» на возврат денежных средств в случае отмены ареста активов граждан РФ и ее резидентов.
Автор: Наталя Мамченко
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