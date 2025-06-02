Комітет рекомендував зміни до закону про АРМА, які дозволять без згоди власника реалізувати майно, що належить пов’язаним з РФ особам

У законі про АРМА пропонується передбачити, що за рішенням слідчого судді майно осіб, пов’язаних з РФ, може бути передано для реалізації без згоди власника до винесення обвинувального вироку або до рішення про спецконфіскацію чи визнання активів необґрунтованими.

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Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, який очолює Анастасія Радіна, рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13268 Президента Володимира Зеленського про внесення змін до Закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо справедливого використання арештованих активів РФ та її резидентів для захисту національних інтересів України.

Як зазначає Офіс Президента в пояснювальній записці, в управлінні Нацагентства (АРМА) перебуває низка арештованих активів РФ та її резидентів, які наразі закон не дає змоги належним чином реалізувати без згоди їх власників, отримання якої в умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України є неприйнятним.

Зважаючи на викладене, існує нагальна потреба удосконалення правового регулювання управління арештованими активами громадян РФ та її резидентів.

Законопроект передбачає внесення змін до статей 20 і 21 Закону, якими встановлюється, що рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду у разі належності такого майна:

громадянам РФ, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

юридичній особі, створеній та зареєстрованій відповідно до законодавства РФ;

юридичній особі, створеній та зареєстрованій відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10% і більше, якої є РФ, громадянин РФ (крім проживаючого на території України на законних підставах), або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства РФ.

Аналогічні приписи також передбачені для нерухомого майна, яке може за рішенням слідчого судді, суду бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до КПК, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Також законопроект дає можливість управителю активів у вигляді частки у статутному (складеному або пайовому) капіталі чи акцій, паїв під час здійснення повноважень власника таких активів в органах управління відповідної юридичної особи не погоджує з власником такого активу свої дії щодо управління ним, якщо такий актив прямо чи опосередковано належить:

РФ;

громадянам РФ, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, або особам, які не є громадянами РФ, але мають місце проживання або здійснюють основну діяльність на території Російської Федерації;

юридичній особі (її філії, представництву), яку створено та зареєстровано відповідно до законодавства РФ або місцезнаходженням та місцем здійснення основної діяльності якої є територія РФ, або яку створено відповідно до законодавства України чи іноземної держави, засновником, бенефіціаром, членом або учасником (акціонером) якої прямо чи опосередковано є РФ.

Крім цього, для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України пропонується впровадити норми щодо встановлення «мораторію» на повернення грошових коштів у разі скасування арешту активів громадян РФ та її резидентів.

Автор: Наталя Мамченко

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