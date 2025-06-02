Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Фото з відкритих джерел

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Запорізький окружний адміністративний суд 21 травня 2025 року визнав незаконними дії співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у справі про примусову мобілізацію громадянина та проходження ним Військово-лікарської комісії під загрозою побиття.

Як зазначено у матеріалах справи, 5 вересня 2024 року мешканець Запоріжжя разом з дружиною їхав з міста Дніпро до міста Одеса, однак на території Миколаївської області його автомобіль зупинили співробітники ТЦК та СП.

Громадянин не надто хвилювався щодо ймовірності зустріти на трасі працівників ТЦК, оскільки всі облікові дані в нього були оновлені вчасно і від виконання військового обов’язку він не ухилявся.

Однак, сталося так, що представники ТЦК вирішили затримати водія прямо на трасі та примусово доставили його до ВЛК у місто Миколаїв. Заява чоловіка про те, що він не проти отримати повістку та пройти ВЛК, але по місцю своєї реєстрації, було проігнороване.

Без вручення повістки та без складання протоколу про адміністративне затримання громадянин був доставлений у Миколаїв, де під загрозою застосування фізичного насильства зі сторони представників ТЦК, він підписав документи про проходження ним Військово-лікарської комісії, хоча в реальності такий огляд не проходив.

Після цього чоловік отримав новий військовий квіток, хоча у нього вже був військовий квіток, отриманий ще у 2020 році, та був мобілізований до лав ЗСУ.

Протягом вересня 2024 року громадянина перевозили з однієї військової частини до іншої, поки нарешті не зарахували до штату одного з військових підрозділів.

Зі своїм становищем він не погодився та оскаржив дії ТЦК в суді. При цьому дружина громадянина ще й подала в поліцію заяву про незаконне затримання ТЦК її чоловіка.

Позиція ТЦК в суді звелася переважно до того, що захист незалежності та територіальної цінності України є конституційним обов’язком громадян.

Оскільки мобілізований громадянин не мав «бронювання», то ніяких претензій до ТЦК бути не може.

Втім, чому громадянину не видали повістку для прибуття у ТЦК за місцем реєстрації, чи пройшов він реально ВЛК у Миколаєві, для чого йому був виданий новий військовий квиток та для чого взагалі знадобилася примусова мобілізація на трасі, у ТЦК пояснювати не стали.

Вирішуючи спір, суд зазначив, що картка обстеження та медичного огляду мобілізованого не містить:

підпису громадянина, як обстежуваної особи

інформації про видачу громадянину направлення на проходження ВЛК

у довідці та у картці відсутня назва ВЛК, яка проводила обстеження, а також печатка ВЛК

Також суд звернув увагу, що новий військовий квиток громадянину був виданий нібито 2 вересня 2024 року, хоча в цей день він ще знаходився у місті Дніпро, чому є документальне підтвердження. При цьому реальне затримання громадянина для доставляння на ВЛК у місто Миколаїв відбулося 5 вересня.

Суд дійшов висновку, що ТЦК не доведено факт вручення громадянину повістки, а також не надано обґрунтування, на якій підставі чоловік опинився в приміщенні ТЦК у місті Миколаїв, враховуючи, що ТЦК взагалі не зазначало про існування якихось порушень ним правил військового обліку.

Відтак, суд вважає, що примусове направлення громадянина на ВЛК є очевидно незаконним.

Також суд вказав, що документи ВЛК чомусь засвідчені печаткою ТЦК, що свідчить про те, що і довідка, і картка обстеження громадянина оформлювалася саме в приміщенні ТЦК і саме посадовцями ТЦК.

Це підтверджує слова громадянина про те, що насправді він ніякого медичного обстеження на ВЛК не проходив взагалі.

«Суд дотримується позиції, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, а обов`язок доведення придатності особи до військової служби лежить на суб`єкті владних повноважень.

Суд вказав, що державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов`язків. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються.

Суд розуміє, що питання мобілізації та призову на військову службу є надзвичайно важливими та чутливими темами в умовах введеного на території України воєнного стану та браку мобілізаційних ресурсів.

Проте, зазначені обставини не можуть бути виправданням порушень, які відбулися в спірних правовідносинах», - зазначено у рішенні суду.

У підсумку суд констатував, що дії ТЦК та СП стосовно мобілізації громадянина, були «явно і очевидно свавільними».

Запорізький окружний адміністративний суд задовольнив позов у повному обсязі – видача ТЦК нового військового квитка, направлення на проходження ВЛК, призов під час мобілізації та направлення до військової частини визнані незаконними.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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