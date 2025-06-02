Інструкторам-викладачам вищих військово-навчальних закладів пропонують встановити додаткову винагороду до 30 тисяч грн

У Раді зареєстрували законопроект про додаткову винагороду до 30 тисяч грн для інструкторсько-викладацького складу вищих військово-навчальних закладів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Широка група народних депутатів з різних фракцій зареєструвала у парламенті законопроект 13320 щодо виплати додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів.

Як зазначають автори, наразі військовослужбовці, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), отримують щомісячну додаткову винагороду в розмірі від 15 000 до 30 000 гривень.

Водночас така виплата не передбачена для інструкторсько-викладацького складу вищих військово-навчальних закладів (ВВНЗ) та їх структурних підрозділів, незважаючи на те, що вони здійснюють аналогічну підготовку військовослужбовців, зокрема курсантів, офіцерів, призваних за мобілізацією, а також сержантів і солдатів із вищою освітою. Ця ситуація створює дисбаланс в умовах грошового забезпечення між інструкторами та викладачами, які виконують однакові функції з підготовки особового складу.

Отже, пропонується внести зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану», а саме пропонується у перехідних положеннях Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» встановити, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), а також вищих військово-навчальних закладах та їх структурних підрозділах, щомісячно виплачується додаткова винагорода від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном.

Депутати визнають, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету, але в якому об’ємі – вони не вказують, бо кількість таких інструкторів не є загальнодоступною інформацією.

«Водночас, за наявними внутрішніми оцінками, кількість таких військовослужбовців є невеликою, а обсяг необхідних бюджетних коштів — помірним і прогнозованим. Фінансування виплат може бути здійснено в межах видатків, передбачених Міністерству оборони України, або шляхом їх коригування під час уточнення бюджетних показників», зазначають депутати.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.