Инструкторам-преподавателям высших военно-учебных заведений предлагают установить дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен

В Раде зарегистрирован законопроект о дополнительном вознаграждении до 30 тысяч гривен для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений.

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Широкая группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала в парламенте законопроект 13320 относительно выплаты дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.

Как отмечают авторы, сейчас военнослужащие, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), получают ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен.

В то же время такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений (ВВУЗ) и их структурных подразделений, несмотря на то, что они осуществляют аналогичную подготовку военнослужащих, в частности курсантов, офицеров, призванных по мобилизации, а также сержантов и солдат с высшим образованием. Эта ситуация создает дисбаланс в условиях денежного обеспечения между инструкторами и преподавателями, которые выполняют одинаковые функции по подготовке личного состава.

Таким образом, предлагается внести изменения в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения», а именно предлагается в переходных положениях Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения» установить, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), а также высших военно-учебных заведениях и их структурных подразделениях, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

Депутаты признают, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета, но в каком объеме – они не указывают, так как количество таких инструкторов не является общедоступной информацией.

«В то же время, по имеющимся внутренним оценкам, количество таких военнослужащих невелико, а объем необходимых бюджетных средств — умеренный и прогнозируемый. Финансирование выплат может быть осуществлено в пределах расходов, предусмотренных Министерству обороны Украины, или путем их корректировки во время уточнения бюджетных показателей», – отмечают депутаты.

Автор: Наталя Мамченко

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