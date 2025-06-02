Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Инструкторам-преподавателям высших военно-учебных заведений предлагают установить дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен

08:15, 2 июня 2025
В Раде зарегистрирован законопроект о дополнительном вознаграждении до 30 тысяч гривен для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений.
Инструкторам-преподавателям высших военно-учебных заведений предлагают установить дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Широкая группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала в парламенте законопроект 13320 относительно выплаты дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.

Как отмечают авторы, сейчас военнослужащие, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), получают ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен.

В то же время такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений (ВВУЗ) и их структурных подразделений, несмотря на то, что они осуществляют аналогичную подготовку военнослужащих, в частности курсантов, офицеров, призванных по мобилизации, а также сержантов и солдат с высшим образованием. Эта ситуация создает дисбаланс в условиях денежного обеспечения между инструкторами и преподавателями, которые выполняют одинаковые функции по подготовке личного состава.

Таким образом, предлагается внести изменения в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения», а именно предлагается в переходных положениях Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения» установить, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), а также высших военно-учебных заведениях и их структурных подразделениях, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

Депутаты признают, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета, но в каком объеме – они не указывают, так как количество таких инструкторов не является общедоступной информацией.

«В то же время, по имеющимся внутренним оценкам, количество таких военнослужащих невелико, а объем необходимых бюджетных средств — умеренный и прогнозируемый. Финансирование выплат может быть осуществлено в пределах расходов, предусмотренных Министерству обороны Украины, или путем их корректировки во время уточнения бюджетных показателей», – отмечают депутаты.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия владельца реализовать имущество, принадлежащее лицам, связанным с РФ

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия владельца до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации или признания активов необоснованными.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Инструкторам-преподавателям высших военно-учебных заведений предлагают установить дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен

В Раде зарегистрирован законопроект о дополнительном вознаграждении до 30 тысяч гривен для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений.

Задержание на дороге, прохождение ВЛК под угрозой избиения и фиктивный медосмотр – суд признал незаконными действия ТЦК

Мобилизацию и направление в воинскую часть суд признал полностью незаконными, хотя истец уже давно в рядах ВСУ.

В Госпогранслужбе указали на коррупциогенные факторы законопроекта о контракте для мужчин старше 60 лет

Также там отметили, что существует высокая вероятность невозможности выполнения военнослужащими 60+ лет условий контракта в полном объеме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду