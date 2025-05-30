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Можно ли использовать фото из соцсетей без согласия владельца — разъяснение

18:41, 30 мая 2025
Использовать фото без разрешения владельца можно только при определенных условиях, в частности, если фото публичное и нет ограничений на использование.
Можно ли использовать фото из соцсетей без согласия владельца — разъяснение
Фото: unsplash
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В Координационном центре по оказанию правовой помощи разъяснили, можно ли использовать фотографии из социальных сетей без согласия владельца.

Нужно ли согласие

Личные фотографии человека — это его собственность. Использование их без разрешения человека, изображенного на них, является нарушением закона.

Использование без согласия допускается только если:

  • человек позировал за плату;
  • это необходимо для защиты его интересов или интересов других людей.

Во всех остальных случаях — согласие обязательно.

Как нужно оформить согласие

Законодательство не устанавливает четких требований, оно может быть предоставлено:

  • устно;
  • письменно;
  • или в форме молчаливого согласия. Это означает, что человек видел, что его снимают, и не возразил против этого, или самостоятельно опубликовал фото в открытом доступе.

Можно ли использовать фото из социальных сетей

Если человек сам разместил фото в открытом доступе — использование может быть законным.

Но есть важные условия:

  • фото должно быть публичным — доступным для всех, а не только для «друзей» или «подписчиков»;
  • не должно быть указано о запрете использования или обозначений авторского права.

Если хотя бы одно условие не выполнено — публикация или распространение без разрешения — нарушение закона.

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