Можно ли использовать фото из соцсетей без согласия владельца — разъяснение

В Координационном центре по оказанию правовой помощи разъяснили, можно ли использовать фотографии из социальных сетей без согласия владельца.
Нужно ли согласие
Личные фотографии человека — это его собственность. Использование их без разрешения человека, изображенного на них, является нарушением закона.
Использование без согласия допускается только если:
Во всех остальных случаях — согласие обязательно.
Как нужно оформить согласие
Законодательство не устанавливает четких требований, оно может быть предоставлено:
Можно ли использовать фото из социальных сетей
Если человек сам разместил фото в открытом доступе — использование может быть законным.
Но есть важные условия:
Если хотя бы одно условие не выполнено — публикация или распространение без разрешения — нарушение закона.
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