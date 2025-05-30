Чи можна використовувати фото з соцмереж без згоди власника — роз’яснення

Використовувати фото без дозволу власника можна лише за певних умов, зокрема, якщо фото публічне та не має обмежень на використання.

Фото: unsplash

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У Координаційному центрі з надання правничої допомоги роз’яснили, чи можна використовувати фото із соціальних мереж без згоди власника.

Чи потрібна згода

Особисті фотографії людини — це її власність. Використання їх без дозволу людини, яка на ній зображена — порушення закону.

Використання без згоди допускається лише якщо:

людина позувала за плату;

це потрібно для захисту її інтересів або інтересів інших людей.

В усіх інших випадках — згода є обов’язковою.

Як потрібно оформити згоду

Законодавство не визначає чітких вимог, вона може бути надана:

усно;

письмово;

або у формі мовчазної згоди. Це означає, що людина бачила, що її знімають і не заперечила проти цього або самостійно опублікувала фото у відкритому доступі.

Чи можна використовувати фото із соціальних мереж

Якщо людина сама розмістила фото у відкритому доступі — використання може бути правомірним.

Але є важливі умови:

фото має бути публічним — доступним для всіх, а не лише для «друзів» або «підписників»;

не повинно бути вказано про заборону використання або позначки авторського права.

Якщо хоча б одна умова не виконана — публікація чи поширення без дозволу — порушення закону.

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