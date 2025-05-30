Чи можна використовувати фото з соцмереж без згоди власника — роз’яснення

У Координаційному центрі з надання правничої допомоги роз’яснили, чи можна використовувати фото із соціальних мереж без згоди власника.
Чи потрібна згода
Особисті фотографії людини — це її власність. Використання їх без дозволу людини, яка на ній зображена — порушення закону.
Використання без згоди допускається лише якщо:
В усіх інших випадках — згода є обов’язковою.
Як потрібно оформити згоду
Законодавство не визначає чітких вимог, вона може бути надана:
Чи можна використовувати фото із соціальних мереж
Якщо людина сама розмістила фото у відкритому доступі — використання може бути правомірним.
Але є важливі умови:
Якщо хоча б одна умова не виконана — публікація чи поширення без дозволу — порушення закону.
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