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В Армія+ запустили новий курс про наземні роботизовані комплекси

07:54, 31 травня 2025
Міноборони запустило новий онлайн-курс про роботизовані наземні системи в Армія+.
В Армія+ запустили новий курс про наземні роботизовані комплекси
Фото: Brave1
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У застосунку Армія+ стартував навчальний курс, присвячений наземним роботизованим комплексам (НРК). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Курс включає 11 відеоуроків, у яких розповідається про різновиди НРК, їхнє технічне обслуговування, особливості інтеграції в роботу військових підрозділів, а також вимоги для операторів таких систем. Після проходження всіх модулів слухачі складають фінальний іспит і отримують електронний сертифікат, що підтверджує здобуті знання.

Це вже другий навчальний курс у застосунку, присвячений безпілотним системам. Першим був курс про БПЛА, який наразі залишається найпопулярнішим — його розпочали понад 30 тисяч військових.

«У першому опитуванні Армія+ більшість військових, а саме 16% респондентів, обрали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання. Ми почали з БпЛА. Зараз даємо актуальні знання з НРК. Ці комплекси доставляють боєприпаси, розміновують небезпечні ділянки, розвідують. Але найголовніше – вони бережуть життя, бо виконують ризиковані завдання, а керують ними з відстані», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Запуск курсу підтримали в Офісі ефективного регулювання BRDO. Загалом у застосунку Армія+ доступно 12 освітніх курсів, які вже проходять близько 88 тисяч військових, із них понад 35 тисяч повністю завершили принаймні один курс. Серед найпопулярніших — курси «Безпілотні системи. Основи БПЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека».

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військові Міноборони Армія+

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