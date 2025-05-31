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В Армия+ запустили новый курс о наземных роботизированных комплексах

07:54, 31 мая 2025
Минобороны запустило новый онлайн-курс о роботизированных наземных системах в Армия+.
В Армия+ запустили новый курс о наземных роботизированных комплексах
Фото: Brave1
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В приложении Армия+ стартовал учебный курс, посвященный наземным роботизированным комплексам (НРК). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Курс включает 11 видеоуроков, в которых рассказывается о разновидностях НРК, их техническом обслуживании, особенностях интеграции в работу военных подразделений, а также требования для операторов таких систем. После прохождения всех модулей слушатели сдают финальный экзамен и получают электронный сертификат, подтверждающий полученные знания.

Это уже второй учебный курс в приложении, посвященный беспилотным системам. Первым был курс о БПЛА, который пока остается самым популярным - его начали более 30 тысяч военных.

«В первом опросе Армия+ большинство военных, а именно 16% респондентов, выбрали беспилотные системы как приоритетную тему для обучения. Мы начали с БпЛА. Сейчас даем актуальные знания по НРК. Эти комплексы доставляют боеприпасы, разминируют опасные участки, разведывают. Но самое главное - они берегут жизни, потому что выполняют рискованные задачи, а управляют ими с расстояния», - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Запуск курса поддержали в Офисе эффективного регулирования BRDO. Всего в приложении Армия+ доступно 12 образовательных курсов, которые уже проходят около 88 тысяч военных, из них более 35 тысяч полностью завершили по крайней мере

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