Дочь погибшего военнослужащего отстояла право на наследство - суд признал брак отца фиктивным

Дочь погибшего защитника, узнав, что отец перед смертью заключил брак с незнакомой женщиной, также заявившей претензии на имущество, обратилась в суд, чтобы защитить свои наследственные права.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Карловский районный суд Полтавской области вынес заочное решение по делу о признании недействительным брака погибшего военнослужащего, заключенного во время действия военного положения. Суд пришел к выводу, что регистрация брака была фиктивной и не преследовала цели создания настоящей семьи.

Обстоятельства дела:

В суд обратилась дочь погибшего защитника Украины, которая после смерти отца начала оформлять наследство. Она неожиданно узнала, что отец перед гибелью успел заключить брак с женщиной, о которой она никогда не слышала. Это поставило под угрозу ее наследственные права, так как новая «жена» также заявила претензии на имущество.

В частности, истец указала, что отец никогда не говорил о намерении вступить в брак, не жил с другой женщиной, а брак был заключен им в состоянии алкогольного опьянения. Соседи и бывшая жена погибшего подтвердили эти слова, свидетельствуя, что поведение ответчицы было деструктивным, она злоупотребляла алкоголем и жила в доме покойного без регистрации.

Ключевыми в деле стали показания свидетелей, которые подробно описали обстоятельства, при которых был заключен брак. В частности, накануне регистрации супруги употребляли спиртные напитки, а мужчина, по словам свидетелей, согласился на брак «чтобы отстали». После регистрации брака стороны не жили вместе, не вели совместное хозяйство, не приобретали совместное имущество и не выполняли никаких супружеских обязанностей. Кроме того, в военных учетных документах погибший указал в качестве жены свою бывшую, а не новую «жену».

Ответчица в суд не явилась, доказательства, подтверждающие наличие фактических семейных отношений, не предоставила.

Таким образом, на основании анализа доказательств суд пришел к выводу, что брак был заключен без намерения создать семью, то есть имел фиктивный характер. В связи с этим суд признал брак недействительным с момента его заключения.

Кроме того, суд постановил взыскать с ответчицы в пользу истца более 22 тысяч гривен судебных расходов, включая оплату профессиональной юридической помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.