Во Львове изменят стоимость проезда в общественном транспорте

Во Львове с 1 июня обновляют безналичные тарифы на проезд.

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С воскресенья, 1 июня, во Львове начнут действовать обновленные безналичные тарифы на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета 30 мая, сообщает Львовский городской совет.

Стоимость проезда будет зависеть от способа оплаты. Самым дешевым остается вариант с использованием транспортной карты LeoCard. Новые тарифы выглядят так:

- студенческая ЛеоКарт - 8,5 грн;

- обычная ЛеоКарт или приложение LeoCard - 17 грн;

- банковская карта - 20 грн;

- наличные - без изменений, 25 грн.

Льготники, в частности лица с инвалидностью 1-2 групп, участники боевых действий и школьники, как и раньше, смогут ездить бесплатно при наличии персонализированной ЛеоКарт. Всего такая льгота действует для 31 категории пассажиров.

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