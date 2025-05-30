Апелляционный суд подтвердил, что работодатель законно лишил бухгалтера ежемесячной премии — детали дела

Суд установил, что бухгалтер не выполнил свои обязанности по раздаче расчетных писем работникам, что стало основанием для лишения ее премии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровненский апелляционный суд в деле № 570/6227/24 установил, что работодатель законно лишил ведущего бухгалтера ежемесячной премии.

В частности, апелляция не согласилась с решением суда первой инстанции, которым частично удовлетворен иск о признании незаконным и отмене приказа, обязательстве выполнить определенные действия и компенсации морального ущерба, поскольку истец признала, что она непосредственно не доводила информацию по расчетным листам до сведения работников, а вручала исключительно тем, кто лично обращался к ней за этими данными.

Суд апелляционной инстанции пересмотрел апелляционную жалобу, поданную государственным учреждением, ответчиком по делу, на решение местного суда, которым частично удовлетворен иск их работницы и признан незаконным и отменен приказ о лишении ее премирования и взыскании с работодателя морального ущерба.

Представитель ответчика в апелляционной жалобе просил отменить оспариваемое судебное решение и вынести новое — об отказе в удовлетворении исковых требований.

Ровненский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ответчика по следующим основаниям.

Суду известно, что стороны находятся в трудовых отношениях.

Премирование работников работодателя проводится в соответствии с положениями Конституции Украины, Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины «О оплате труда», постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2002 года № 1298 «О оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» (с изменениями), приказа Министерства образования и науки Украины от 26 сентября 2005 года № 557 «О упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений» (с изменениями).

Указанными нормативными актами руководителям учебных заведений предоставлено право утверждать порядок и размеры премирования работников в зависимости от их личного вклада в общие результаты работы в пределах средств на оплату труда (подпункт «в» пункта 4 Постановления 1298, подпункт 5 пункта 4 Приказа 557).

Эти же правила содержатся в пункте 7.3. Устава ответчика, согласно которому директор учреждения устанавливает доплаты, надбавки к должностным окладам и премии за конкретные результаты труда и другие материальные поощрения работников учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда в порядке, установленном законодательством.

Пунктом 3.12. Коллективного договора на 2020-2023 годы между администрацией и профсоюзным комитетом государственного учреждения предусмотрено, что премирование работников проводится по итогам работы за каждый месяц, с учетом фактически отработанного времени в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда оплаты труда (экономии средств на оплату труда) в строгом соответствии с требованиями к Положению о порядке и размерах премирования и предоставления материальной помощи работникам учреждения (далее — Положение). В частности, при определении размера премии учитывается (пункт 1.1. Положения): - добросовестное выполнение должностных обязанностей; - своевременное и качественное выполнение приказов, планов работы центра, а также поручений директора центра, его заместителей; - соблюдение правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины; - состояние соблюдения финансовой дисциплины; - состояние соблюдения ведомственной Инструкции по организации делопроизводства; - качество обучения в группах слушателей; - для водителей — содержание транспортных средств в технически исправном состоянии и соблюдение Правил дорожного движения; - для технических работников — чистота и порядок в помещениях, поддержание в надлежащем состоянии зданий и территории Центра.

В соответствии с пунктом 3.1. Положения размер премии уменьшается за: - неполное или некачественное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; - несвоевременное или некачественное выполнение заданий, предусмотренных планами работы, приказами, а также поручений руководства; - нарушение исполнительской дисциплины, несвоевременное представление информации, отчетов, уведомлений и т. д.; - несвоевременный и некачественный рассмотрение обращений граждан, писем, юридических лиц; - недостатки в работе, которые отмечены в актах проверки работы Центра; - без уважительных причин нарушение сроков выполнения поручений; - нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

Работники по решению руководства лишаются премии, определенных в п.п. 3.1.1.- 3.1.7. этого Положения, полностью или частично, если в месяце, за который выплачивается премия, они привлекались к дисциплинарной ответственности или к ним применялись меры дисциплинарного воздействия, а также если имело место нарушение сроков или невыполнение поручений, заданий (пункт 3.2).

Верховный Суд Украины в постановлении от 15 мая 2017 года по делу №6-2790цс16 отметил, что при решении споров о выплате премий необходимо исходить из нормативно-правовых актов, которыми определены условия и размер этих выплат. Работники, на которых распространяются указанные нормативно-правовые акты, могут быть лишены таких выплат (или размер последних может быть уменьшен) только в случаях и при условиях, предусмотренных этими актами.

Истец, как ведущий бухгалтер государственного учреждения, назначен ответственным лицом за выдачу расчетных листов работникам учреждения ежемесячно с 1 по 10 число месяца, следующего за отчетным. Ей поручено выдавать справки работникам о заработной плате, то есть предоставить каждому работнику, в том числе и тем, кто работает в структурных подразделениях за пределами областного центра, информацию о размере заработной платы. Со своими обязанностями истец ознакомлен и это обстоятельство ею в суде не оспаривалось.

Из извлечения из протокола общих собраний трудового коллектива, которое содержится в материалах дела, известно, что на общих собраниях трудового коллектива уже поднимался вопрос о фактах обращения работников с трудностями, которые возникают при получении расчетных листов о заработной плате. Также шло речь о принятии соответствующих мер для получения информации о начисленной работникам заработной плате удобным для них способом. Предлагалось предоставлять расчетные листы в запечатанном виде через корреспонденцию, которая передается в учебные отделения.

Таким образом, очевидным является факт невыполнения истцом требований закона, положений локальных нормативных актов и поручений руководителя относительно обязанности уведомить работников о данных, относящихся к периоду, за который производится оплата труда, а именно о общей сумме заработной платы с расшифровкой по видам выплат, размерах и основаниях удержаний из заработной платы, сумме заработной платы, подлежащей выплате.

То есть вина истца в спорных правоотношениях доказана и обоснована.

Установлено, что премия, которой лишена истец, является поощрительной выплатой и не является обязательной частью заработной платы, то есть не является производственной премией. Следовательно, в спорных правоотношениях премирование/депремирование истца и других работников относится к исключительным дискреционным полномочиям работодателя.

Что касается возмещения морального ущерба, то коллегия судей также не согласилась с обоснованностью взыскания с ответчика в пользу истца.

Так, эта исковая требование является производным от основного требования, то есть полностью зависит от признания оспариваемого приказа незаконным. Поскольку удовлетворение требования истца о признании незаконным и отмене приказа, которым ее лишили премии за месяц, невозможно из-за отсутствия правовых и фактических оснований для этого, то не может быть удовлетворено и требование о возмещении морального ущерба.

Норма статьи 2371 КЗоТ Украины предусматривает, что возмещение собственником или уполномоченным им органом морального ущерба работнику производится в случае, если нарушение его законных прав привело к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требует от него дополнительных усилий для организации своей жизни. Порядок возмещения морального ущерба определяется законодательством.

Как видно, суд первой инстанции при решении спорных правоотношений не обратил внимания на указанные обстоятельства, что привело к вынесению решения, которое не может оставаться действующим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.