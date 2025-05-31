Вместо покупателя – грабитель: 17-летний юноша ограбил киевлянку в Голосеевском районе

На встрече с продавщицей телефона несовершеннолетний получив гаджет для осмотра, убежал с ним без оплаты.

Фото: UA.KyivPolice

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В Голосеевском районе столицы полицейские задержали 17-летнего парня, который под предлогом покупки мобильного телефона ограбил местную жительницу. Об этом сообщили в полиции Киева.

По словам потерпевшей, 22-летней киевлянки, она договорилась через сервис объявлений о продаже своего телефона. Во время встречи на улице Васильковской так называемый покупатель, получив гаджет для осмотра, убежал с ним без оплаты.

Оперативники установили личность злоумышленника - им оказался юноша с Черниговщины, который недавно приехал в Киев. Его задержали, а следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Подростку грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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