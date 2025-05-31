Замість покупця – грабіжник: 17-річний юнак пограбував киянку в Голосіївському районі

На зустрічі з продавчинею телефона неповнолітній отримавши ґаджет для огляду, втік з ним без оплати.

Фото: UA.KyivPolice

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У Голосіївському районі столиці поліцейські затримали 17-річного хлопця, який під приводом купівлі мобільного телефона пограбував місцеву жительку. Про це повідомили в поліції Києва.

Зі слів потерпілої, 22-річної киянки, вона домовилась через сервіс оголошень про продаж свого телефона. Під час зустрічі на вулиці Васильківській так званий покупець, отримавши ґаджет для огляду, втік з ним без оплати.

Оперативники встановили особу зловмисника — ним виявився юнак із Чернігівщини, який нещодавно приїхав до Києва. Його затримали, а слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Підлітку загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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