У Львові змінять вартість проїзду у громадському транспорті

У Львові з 1 червня оновлюють безготівкові тарифи на проїзд.

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Із неділі, 1 червня, у Львові почнуть діяти оновлені безготівкові тарифи на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 30 травня, повідомляє Львівська міська рада.

Вартість проїзду залежатиме від способу оплати. Найдешевшим залишається варіант із використанням транспортної картки LeoCard. Нові тарифи виглядають так:

студентська ЛеоКарт — 8,5 грн;

звичайна ЛеоКарт або застосунок LeoCard — 17 грн;

банківська картка — 20 грн;

готівка — без змін, 25 грн.

Пільговики, зокрема особи з інвалідністю 1-2 груп, учасники бойових дій і школярі, як і раніше, зможуть їздити безкоштовно за наявності персоналізованої ЛеоКарт. Усього така пільга діє для 31 категорії пасажирів.

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