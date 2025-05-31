У Львові змінять вартість проїзду у громадському транспорті

Із неділі, 1 червня, у Львові почнуть діяти оновлені безготівкові тарифи на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 30 травня, повідомляє Львівська міська рада.
Вартість проїзду залежатиме від способу оплати. Найдешевшим залишається варіант із використанням транспортної картки LeoCard. Нові тарифи виглядають так:
Пільговики, зокрема особи з інвалідністю 1-2 груп, учасники бойових дій і школярі, як і раніше, зможуть їздити безкоштовно за наявності персоналізованої ЛеоКарт. Усього така пільга діє для 31 категорії пасажирів.
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