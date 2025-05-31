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У Львові змінять вартість проїзду у громадському транспорті

07:36, 31 травня 2025
У Львові з 1 червня оновлюють безготівкові тарифи на проїзд.
У Львові змінять вартість проїзду у громадському транспорті
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Із неділі, 1 червня, у Львові почнуть діяти оновлені безготівкові тарифи на проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 30 травня, повідомляє Львівська міська рада.

Вартість проїзду залежатиме від способу оплати. Найдешевшим залишається варіант із використанням транспортної картки LeoCard. Нові тарифи виглядають так:

  • студентська ЛеоКарт — 8,5 грн;
  • звичайна ЛеоКарт або застосунок LeoCard — 17 грн;
  • банківська картка — 20 грн;
  • готівка — без змін, 25 грн.

Пільговики, зокрема особи з інвалідністю 1-2 груп, учасники бойових дій і школярі, як і раніше, зможуть їздити безкоштовно за наявності персоналізованої ЛеоКарт. Усього така пільга діє для 31 категорії пасажирів.

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Львів транспорт

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