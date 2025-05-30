Дочка загиблого військовослужбовця відстояла право на спадщину — суд визнав шлюб батька фіктивним

Дочка загиблого захисника, дізнавшись, що батько перед смертю уклав шлюб з незнайомою жінкою, яка також заявила претензії на майно, звернулася до суду, щоб захистити свої спадкові права.

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Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив заочне рішення у справі про визнання недійсним шлюбу загиблого військовослужбовця, укладеного під час дії воєнного стану. Суд дійшов висновку, що реєстрація шлюбу була фіктивною та не переслідувала мету створення справжньої сім’ї.

Обставини справи:

До суду звернулася дочка загиблого захисника України, яка після смерті батька почала оформлювати спадщину. Вона несподівано дізналася, що батько перед загибеллю встиг укласти шлюб з жінкою, про яку вона ніколи не чула. Це поставило під загрозу її спадкові права, адже нова «дружина» також заявила про свої претензії на майно.

Зокрема, позивач вказувала, що батько ніколи не розповідав про намір одружитися, не проживав з іншою жінкою, а шлюб був укладений ним у стані алкогольного сп’яніння. Сусіди та колишня дружина загиблого підтвердили ці слова, свідчивши, що поведінка відповідача була деструктивною, вона зловживала алкоголем і жила в будинку покійного без реєстрації.

Ключовими у справі стали показання свідків, які детально описали обставини, за яких укладався шлюб. Зокрема, напередодні реєстрації подружжя вживало спиртні напої, а чоловік, за словами свідків, погодився на шлюб «щоб відчепилися». Після реєстрації шлюбного союзу сторони разом не проживали, не вели спільного господарства, не набували спільного майна і не виконували жодних подружніх обов’язків. Крім того, у військово-облікових документах загиблий вказав дружиною свою колишню, а не нову «дружину».

Відповідач до суду не з’являлася, доказів на підтвердження існування фактичних сімейних відносин не надала.

Отже, на підставі аналізу доказів суд дійшов висновку, що шлюб був укладений без наміру створити сім’ю, тобто мав фіктивний характер. Відтак, суд визнав шлюб недійсним з моменту його укладення.

Окрім цього, суд ухвалив стягнути з відповідача на користь позивача понад 22 тисячі гривень судових витрат, включно з оплатою професійної правничої допомоги.

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