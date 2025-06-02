Задержание на дороге, прохождение ВЛК под угрозой избиения и фиктивный медосмотр – суд признал незаконными действия ТЦК

Мобилизацию и направление в воинскую часть суд признал полностью незаконными, хотя истец уже давно в рядах ВСУ.

Фото из открытых источников

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Запорожский окружной административный суд 21 мая 2025 года признал незаконными действия сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в деле о принудительной мобилизации гражданина и прохождении им Военно-врачебной комиссии под угрозой избиения.

Как отмечается в материалах дела, 5 сентября 2024 года житель Запорожья вместе с женой ехал из города Днепр в город Одесса, однако на территории Николаевской области его автомобиль остановили сотрудники ТЦК и СП.

Гражданин не слишком волновался по поводу перспективы встретить на трассе сотрудников ТЦК, поскольку все учетные данные у него были обновлены вовремя и от исполнения воинского долга он не уклонялся.

Однако случилось так, что представители ТЦК решили задержать водителя прямо на трассе и принудительно доставили его на ВЛК в город Николаев. Заявление мужчины о том, что он не против получения повестки и готов пройти ВЛК, но по месту своей регистрации, было проигнорировано.

Без вручения повестки и без составления протокола об административном задержании, гражданин был доставлен в Николаев, где под угрозой применения физического насилия со стороны представителей ТЦК он подписал документы о прохождении им Военно-врачебной комиссии, хотя в реальности он соответствующего осмотра не проходил.

После этого мужчина получил новый военный билет, хотя у него уже был военный билет, полученный еще в 2020 году, а также был мобилизован в ряды ВСУ.

В течение сентября 2024 года гражданина перевозили из одной воинской части в другую, пока, наконец, не зачислили в штат одного из военных подразделений.

Со своим положением он не согласился и оспорил действия ТЦК в суде. При этом супруга гражданина еще и подала в полицию заявление о незаконном задержании ТЦК ее мужа.

Позиция ТЦК в суде свелась, в основном, к тому, что защита независимости и территориальной ценности Украины является конституционной обязанностью граждан.

Поскольку мобилизованный гражданин не имел «брони», то никаких претензий к ТЦК быть не может.

Впрочем, почему гражданину не выдали повестку для прибытия в ТЦК по месту регистрации, прошел ли он реально ВЛК в Николаеве, для чего ему был выдан новый военный билет, для чего вообще понадобилась принудительная мобилизация на трассе, в ТЦК объяснять не стали.

Разрешая спор, суд отметил, что карта обследования и медицинского осмотра мобилизованного не содержит:

подписи гражданина как обследуемого лица

информации о выдаче гражданину направления на прохождение ВЛК

в справке и в карточке отсутствует название ВЛК, которая и проводила обследование, а также печать ВЛК

Также суд обратил внимание, что новый военный билет гражданину был выдан якобы 2 сентября 2024 года, хотя в этот день он еще находился в городе Днепр, чему есть документальное подтверждение. При этом задержание гражданина для доставки на ВЛК в город Николаев реально произошло 5 сентября.

Суд пришел к выводу, что ТЦК не доказан факт вручения гражданину повестки, а также не предоставлено обоснование, на каком основании мужчина оказался в помещении ТЦК в городе Николаев, учитывая, что ТЦК вообще не указывало на существование каких-либо нарушений им правил военного учета.

Следовательно, суд считает принудительное направление гражданина на ВЛК очевидно незаконным.

Также суд указал, что документы ВЛК почему-то заверены печатью ТЦК, что свидетельствует о том, что и справка, и карточка обследования гражданина оформлялась именно в помещении ТЦК и должностными лицами ТЦК.

Это подтверждает слова гражданина о том, что на самом деле он никакого медицинского обследования на ВЛК вообще не проходил.

«Суд придерживается позиции, что противоправные действия не могут повлечь правомерных последствий, а обязанность доказывания пригодности лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий.

Суд указал, что государственные органы, не внедряющие или не соблюдающие свои собственные процедуры, не должны иметь возможность извлекать выгоду от своих противоправных действий или избегать выполнения своих обязанностей. Риск какой-либо ошибки государственного органа должен полагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, к которым они относятся.

Суд понимает, что вопросы мобилизации и призыва на военную службу чрезвычайно важные и чувствительные темы в условиях введенного на территории Украины военного положения и нехватки мобилизационных ресурсов.

Однако указанные обстоятельства не могут быть оправданием нарушений, которые произошли в спорных правоотношениях», - говорится в решении суда.

В итоге суд констатировал, что действия ТЦК и СП по мобилизации гражданина были «явным и очевидным произволом».

Запорожский окружной административный суд удовлетворил иск в полном объеме – выдача ТЦК нового военного билета, направление на прохождение ВЛК, призыв во время мобилизации и направление в воинскую часть, признаны незаконными.

Автор: Вячеслав Хрипун

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