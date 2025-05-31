Вищий антикорупційний суд повідомив про тиск зі сторони Державного бюро розслідувань

У ВАКС кажуть про спробу дискредитації суду у справі колишнього заступника голови ВГСУ.

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Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 30 травня 2025 року оприлюднив заяву, у якій повідомив про тиск та спробу дискредитації діяльності суду зі сторони Державного бюро розслідувань.

«На офіційній веб-сторінці Державного бюро розслідувань опубліковано твердження щодо судді Вищого антикорупційного суду, яке за своїм змістом є спробою дискредитації та розцінюється як форма тиску на суд.

Закликаємо ДБР утриматися від необґрунтованих публічних тверджень та діяти виключно у межах та спосіб, що передбачені чинним законодавством», - зазначено у повідомленні Антикорупційного суду.

Нагадаємо, що ввечері 30 травня ДБР повідомило про чергове затримання колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

У ДБР зазначили, що Артур Ємельянов нібито домовився з неназваним суддею ВАКС про повернення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою у зв’язку з непідсудністю справи колишнього судді ВГСУ юрисдикції ВАКС.

Після цього Печерський райсуд Києва змінив Артуру Ємельянову запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Артур Ємельянов є фігурантом кримінального провадження , яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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