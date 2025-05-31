Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Вищий антикорупційний суд повідомив про тиск зі сторони Державного бюро розслідувань

08:05, 31 травня 2025
У ВАКС кажуть про спробу дискредитації суду у справі колишнього заступника голови ВГСУ.
Вищий антикорупційний суд повідомив про тиск зі сторони Державного бюро розслідувань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 30 травня 2025 року оприлюднив заяву, у якій повідомив про тиск та спробу дискредитації діяльності суду зі сторони Державного бюро розслідувань.

«На офіційній веб-сторінці Державного бюро розслідувань опубліковано твердження щодо судді Вищого антикорупційного суду, яке за своїм змістом є спробою дискредитації та розцінюється як форма тиску на суд.

Закликаємо ДБР утриматися від необґрунтованих публічних тверджень та діяти виключно у межах та спосіб, що передбачені чинним законодавством», - зазначено у повідомленні Антикорупційного суду.

Нагадаємо, що ввечері 30 травня ДБР повідомило про чергове затримання колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

У ДБР зазначили, що Артур Ємельянов нібито домовився з неназваним суддею ВАКС про повернення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою у зв’язку з непідсудністю справи колишнього судді ВГСУ юрисдикції ВАКС.

Після цього Печерський райсуд Києва змінив Артуру Ємельянову запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Артур Ємельянов є фігурантом кримінального провадження , яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водії масово відмовляються проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння – в судах кажуть, що побоюються замість лікарні опинитися в ТЦК

Все відбувається за одним сценарієм – зупинка поліцією, повідомлення про перебування у розшуку, звинувачення у вживанні наркотиків, запрошення до лікаря-нарколога, відмова, складення протоколу.

Вища рада правосуддя шукає бажаючих профінансувати створення ЄСІКС

Після припинення активної діяльності USAID з фінансуванням Судової інформаційно-комунікаційної системи виникли проблеми.

Вищий антикорупційний суд повідомив про тиск зі сторони Державного бюро розслідувань

У ВАКС кажуть про спробу дискредитації суду у справі колишнього заступника голови ВГСУ.

Конкурс в апеляційні адміністративні суди — хто з кандидатів вдало пройшов співбесіди

Конкурсні перспективи двох суддів ВККС визначить у пленарному складі.

Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду