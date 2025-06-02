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Судья ВАКС сообщил об информационных атаках и давлении со стороны Государственного бюро расследований

14:01, 2 июня 2025
Виталий Дубас считает, что ГБР пытается дискредитировать его в деле бывшего заместителя председателя ВХСУ.
Судья ВАКС сообщил об информационных атаках и давлении со стороны Государственного бюро расследований
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Судья Высшего антикоррупционного суда Виталий Дубас 2 июня обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с уведомлением о вмешательстве в его деятельность как судьи со стороны Государственного бюро расследований.

«Служебными лицами Государственного бюро расследований умышленно совершено активное вмешательство в мою деятельность как судьи ВАКС по осуществлению правосудия.

Поскольку приведенная на его официальном веб-сайте (пусть и без указания моего имени, что является лишь вопросом времени) публикация имеет очевидное намерение дискредитации меня как судьи ВАКС и средством давления на суд, очевидно для принуждения меня к принятию желаемых для ГБР решений вопреки интересам правосудия, имеющего очевидные и достаточные признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК.

Учитывая вышеизложенное, прошу принять определенные законодательством Украины меры реагирования на вмешательство в мою деятельность как судьи ВАКС в пределах вашей компетенции», – отметил Виталий Дубас.

Напомним, поздно вечером 30 мая Высший антикоррупционный суд обнародовал заявление, в котором сообщил о давлении на суд и попытке дискредитации деятельности суда со стороны Государственного бюро расследований.

Таким способом в ВАКС отреагировали на заявление ГБР в деле бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. В ГБР сообщили о существовании якобы договоренности между судьей ВАКС и Артуром Емельяновым, в результате которой бывший судья оказался на свободе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВАКС ГБР

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Судья ВАКС сообщил об информационных атаках и давлении со стороны Государственного бюро расследований

Виталий Дубас считает, что ГБР пытается дискредитировать его в деле бывшего заместителя председателя ВХСУ.

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