Суддя ВАКС повідомив про інформаційні атаки та тиск зі сторони Державного бюро розслідувань

Віталій Дубас вважає, що ДБР намагається дискредитувати його у справі колишнього заступника голови ВГСУ.

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Суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас 2 червня звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора з повідомленням про втручання у його діяльність як судді зі сторони Державного бюро розслідувань.

«Службовими особами Державного бюро розслідувань умисно вчинено активне втручання у мою діяльність як судді ВАКС щодо здійснення правосуддя.

Оскільки наведена на його офіційному веб-сайті (хай і без зазначення мого імені, що є лише питанням часу) публікація має очевидний намір дискредитації мене як судді ВАКС і засобом тиску на суд, вочевидь для примушування мене до ухвалення бажаних для ДБР рішень всупереч інтересам правосуддя, що має очевидні та достатні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 376 КК.

З огляду на вищевикладене, прошу вжити визначених законодавством України заходів реагування на втручання у мою діяльність як судді ВАКС у межах вашої компетенції», – зазначив Віталій Дубас.

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 травня Вищий антикорупційний суд оприлюднив заяву, у якій повідомив про тиск на суд та спробу дискредитації діяльності суду зі сторони Державного бюро розслідувань.

Таким способом у ВАКС відреагували на заяву ДБР у справі колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. У ДБР повідомили про існування нібито домовленості між суддею ВАКС та Артуром Ємельяновим, внаслідок реалізації якої колишній суддя опинився на волі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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